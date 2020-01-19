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Бессоновец поплатился за ложное сообщение о вымогательстве (видео)

19 января в 17:28 38 просмотров

Житель Бессоновского района Пензенской области был арестован за то, что не захотел возвращать долг. Чтобы не отдавать деньги, он придумал историю с вымогательством, сообщает телеканал «Экспресс».

Он занял 10 тысяч рублей у двух знакомых, от которых после этого скрывался. Через полгода они встретились случайно. Кредиторы потребовали свои деньги, которых у заемщика не было. Чтобы отдать долг, мужчина позвонил своей матери и сказал, что ему угрожают. Та, в свою очередь, обратилась в полицию.

«Женщина сказала, что неизвестные лица под угрозой применения насилия требуют у ее сына крупную сумму денег. При этом злоумышленники якобы демонстрировали предметы, внешне похожие на пистолет. По факту вымогательства следственным отделом ОМВД России по Бессоновскому району было возбуждено уголовное дело», — рассказала следователь следственного отдела МВД России по Бессоновскому району Татьяна Ступина.

Сотрудники полиции установили личности предполагаемых преступников. В ходе следствия выяснилось, что никто никому не угрожал. А должник сознался в неправде. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Санкции статьи подразумевают два года лишения свободы. Мужчина уже отбывает срок.


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