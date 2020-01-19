Пензенские школьники создали календарь к 75-летию Победы

Учащиеся пензенской школы № 7 выпустили тематический календарь на 2020 год. Его украсили детские рисунки. Над их созданием трудились 12 авторов. Помимо иллюстраций, перекидной календарь снабдили справочной информацией о том вкладе, который внесли в общую победу жители Пензенского края.

Школьный календарь «И помнит мир спасенный» посвящен предстоящему 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в нем можно найти и снимки военных лет, и информацию о подвигах пензенцев.

Все началось с давней школьной традиции — накануне дня Победы юным художникам предлагают попробовать свои силы в батальном жанре. Лучшие работы выставляют на всеобщее обозрение.

Автор одного рисунка — папа ученицы, еще 12 выполнили дети. Все работы украсили календарь. О своем проекте юные составители рассказали Ивану Белозерцеву, на его странице в Instagram. Ответ глава региона разместил в сети «ВКонтакте». По достоинству оценив календарь краеведов из школы № 7, губернатор сообщил, что найдет время, чтобы лично с ними встретиться. Воодушевленные успехом, школьники готовы приступить к разработке новых проектов.

«У них другие приоритеты появились в жизни. Наверное, не то, что купят, подарят, а какие-то более глобальные проблемы стали их волновать», — отметила заместитель директора средней школы № 7 г. Пензы Екатерина Февралева.

Страницы календаря (0+) разместили на сайте школы № 7. Его может скачать и распечатать любой желающий, сообщает телеканал «Экспресс».