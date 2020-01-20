Студенты ПГАУ открыли формулу выращивания идеальной культуры (видео)

Рядовое задание привело к научному открытию. Студентам Пензенского государственного аграрного университета поручили высадить рассаду для клумбы, а они открыли формулу выращивания идеальной культуры.
«Занялись высадкой рассады и поняли, что одна у нас вытянулась, вторая плохо растет. И мы стали задумываться, в чем же дело. Поняли, что проблема — в освещении», — рассказала магистр агрономического факультета Пензенского государственного аграрного университета Анастасия Кузнецова.
Начинающие уеёные добавили растениям света. В одном из кабинетов кафедры установили трехуровневые фитомодули. Над рассадой установили промышленные лампы: дневного освещения, красного и синего спектра. Результаты подтвердили многочисленные исследования физиологов. Проект удостоился медали на выставке «Золотая осень».
«Красные лучи ускоряют сроки цветения растений, а синий спектр замедляет развитие растений, делает наземную массу достаточно компактной, но в то же время стимулирует развитие корневой системы», — пояснила доцент ПГАУ Евгения Куликова.
Красный спектр света поглощается хлорофиллом на 100%, а сине-фиолетовый — на 60%. Поэтому, чтобы оптимизировать процесс фотосинтеза, достаточно использовать только лучи определенного цвета. Революционный метод выращивания доступен и любителям домашнего цветоводства. Для более масштабных плантаций придется оборудовать теплицу, как в Пензенском государственном университете. Здесь изучением влияния различных световых спектров на рост и развитие растений занимаются не первый год. В 2017-м даже изобрели автоматизированную систему освещения.
«Здесь имеются датчики. Если я подношу, вот, допустим, красный свет сейчас, могу заменить на зеленый, можно выставить желтый. И изучать, как влияет тот или иной солнечный спектр на рост и развитие растений», — отметил доцент кафедры общей биологии и биохимии ПГУ Сергей Солдатов.
Теплица снабжена мини-компьютером, который управляется с пульта и позволяет задать любой спектральный состав света. Сейчас в университете таким образом изучают размножение в искусственных условиях Ириса Доместика, занесенного в Красную книгу. Тепличные условия для экзотических представителей флоры созданы и в оранжерее ботанического сада. В закрытом помещении они содержатся круглый год.
«Сам принцип — это замкнутое помещение, которое использует не только энергию газа, нагретой воды, но и энергию солнца, оно аккумулирует, тот самый парниковый эффект, которого мы все так боимся. Здесь он, наоборот, приносит нам пользу», — пояснил биолог ботанического сада ПГУ Сергей Громов.
Здесь специальное освещение не используют. Для фотосинтеза растений вполне хватает того света, который проходит сквозь листы поликарбоната. Так растения приспосабливаются к нашему световому режиму. А у студентов аграрного университета готовы новые идеи для опытов. Сейчас учащиеся готовятся сами сконструировать идеальный осветительный прибор для растений, сообщает телеканал «Экспресс».