Студенты ПГАУ открыли формулу выращивания идеальной культуры (видео)

Для приличного урожая и пестрых бутонов у цветов вовсе не обязательно искать для растений самое солнечное место. Студенты Пензенского государственного аграрного университета опытным путем доказали, что растениям для интенсивного развития не требуется всего набора светового спектра. Лишь некоторые цвета положительно влияют на рост и ускоряют фотосинтез. Таким образом, создать целую оранжерею можно даже в домашних условиях.

Рядовое задание привело к научному открытию. Студентам Пензенского государственного аграрного университета поручили высадить рассаду для клумбы, а они открыли формулу выращивания идеальной культуры.

«Занялись высадкой рассады и поняли, что одна у нас вытянулась, вторая плохо растет. И мы стали задумываться, в чем же дело. Поняли, что проблема — в освещении», — рассказала магистр агрономического факультета Пензенского государственного аграрного университета Анастасия Кузнецова.

Начинающие уеёные добавили растениям света. В одном из кабинетов кафедры установили трехуровневые фитомодули. Над рассадой установили промышленные лампы: дневного освещения, красного и синего спектра. Результаты подтвердили многочисленные исследования физиологов. Проект удостоился медали на выставке «Золотая осень».



«Красные лучи ускоряют сроки цветения растений, а синий спектр замедляет развитие растений, делает наземную массу достаточно компактной, но в то же время стимулирует развитие корневой системы», — пояснила доцент ПГАУ Евгения Куликова.

Красный спектр света поглощается хлорофиллом на 100%, а сине-фиолетовый — на 60%. Поэтому, чтобы оптимизировать процесс фотосинтеза, достаточно использовать только лучи определенного цвета. Революционный метод выращивания доступен и любителям домашнего цветоводства. Для более масштабных плантаций придется оборудовать теплицу, как в Пензенском государственном университете. Здесь изучением влияния различных световых спектров на рост и развитие растений занимаются не первый год. В 2017-м даже изобрели автоматизированную систему освещения.

«Здесь имеются датчики. Если я подношу, вот, допустим, красный свет сейчас, могу заменить на зеленый, можно выставить желтый. И изучать, как влияет тот или иной солнечный спектр на рост и развитие растений», — отметил доцент кафедры общей биологии и биохимии ПГУ Сергей Солдатов.

Теплица снабжена мини-компьютером, который управляется с пульта и позволяет задать любой спектральный состав света. Сейчас в университете таким образом изучают размножение в искусственных условиях Ириса Доместика, занесенного в Красную книгу. Тепличные условия для экзотических представителей флоры созданы и в оранжерее ботанического сада. В закрытом помещении они содержатся круглый год.

«Сам принцип — это замкнутое помещение, которое использует не только энергию газа, нагретой воды, но и энергию солнца, оно аккумулирует, тот самый парниковый эффект, которого мы все так боимся. Здесь он, наоборот, приносит нам пользу», — пояснил биолог ботанического сада ПГУ Сергей Громов.

Здесь специальное освещение не используют. Для фотосинтеза растений вполне хватает того света, который проходит сквозь листы поликарбоната. Так растения приспосабливаются к нашему световому режиму. А у студентов аграрного университета готовы новые идеи для опытов. Сейчас учащиеся готовятся сами сконструировать идеальный осветительный прибор для растений, сообщает телеканал «Экспресс».