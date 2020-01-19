Врач назвала привычки, которые мешают человеку заснуть

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на интервью специалиста «Вечерней Москве», использование гаджетов перед сном и засыпание под телевизор — одна из самых вредных привычек.

«Дело в том, что мигающий и, в частности, синий свет влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и мешает засыпанию. Если же говорить не про сам экран, то крайне нежелателен просмотр боевиков, остросюжетных фильмов и передач: за счет выброса стрессовых гормонов организм активируется, и заснуть будет проблематично», — пояснила Алена Гаврилова.

Также не следует переедать перед сном, так как для переваривания пищи требуются большие ресурсы. Но голодным ложиться спать тоже не стоит, поэтому врач рекомендует вечером есть легкую и некалорийную пищу.

Пить кофе и крепкий чай перед сном — также «крайне вредная привычка», ведь эти напитки возбуждают организм. Врач также посоветовала ходить в спортзал не позднее, чем за четыре часа до сна. А небольшая прогулка, наоборот, поможет скорее уснуть.