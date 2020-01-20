Каменская пенсионерка поделилась с мошенниками фото своей банковской карты

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, женщина получила в соцсети «ВКонтакте» сообщение, отправленное со страницы знакомой. Ей предложили принять участие в акции известного банка. Пенсионерка согласилась и отправила фото своей карты с лицевой и оборотной сторон, после чего сообщила и код, пришедший ей в SMS.

Обнаружив, что с счета женщины исчезло 5,5 тысяч рублей, она обратилась в полицию. Оказалось, что знакомая никаких сообщений через соцсеть ей не отправляла. По факту кражи проводится проверка.

«Банковская карта — это ключ к вашему счету! Поэтому никому не сообщайте полные данные вашей карты и свои персональные данные — такие как серия и номер паспорта, ваши полные фамилия, имя и отчество. А также никому не отправляйте фотографии вашей банковской карты! Ни в коем случае не устанавливайте на свой смартфон приложения по указанию неизвестных и не сообщайте никому коды и пароли, которые поступают в SMS-сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам!» — напоминают сотрудники полиции.