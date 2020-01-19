Пензячка поделилась фото и видео с места пожара в школе № 20

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» опубликовали фотографии и видео с места пожара в школе № 20 на ул. Экспериментальной, вспыхнувшего накануне вечером.

На снимках, опубликованных 19 января, видно, как на место прибыл пожарный расчет и как сотрудники МЧС тушат огонь на втором этаже здания.

«Сгорел новый спортзал, в котором мы даже не успели позаниматься», — отметила в комментариях одна из подписчиц группы.

Напомним, ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили о том, что сигнал о пожаре был получен 18 января в 22:44. Расчеты прибыли на место спустя две минуты, в течении последующих четырех огонь был потушен.

В здании на площади 10 кв метров обгорели деревянные полы и декоративные решетки радиаторов отопления. Пожар тушили 18 сотрудников МЧС с помощью шести единиц спецтехники. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, ведется проверка.

Спасатели напоминают пензенцам, что нужно быть осторожными при обращении с огнем. Следует следить за исправностью электроприборов и оборудования.