Крещение-2020 в Пензе
Как обратиться к чиновникам через «Жалобную книгу»?
УФАС сообщило об итогах проверки цен на яйца. Анализ управления вызывает ряд вопросов
Водосвятие в Пензе 19 января
Наши новости
Для россиян введут новые правила получения красивых номеров
«Моральные уроды». Путин раскритиковал противников поддержки семей с детьми
В России начислять маткапитал за первенца могут начать в марте
Продажи красной икры в России выросли на 16,9%
Врач назвала привычки, которые мешают человеку заснуть
Путин почтил память погибших во время блокады Ленинграда
Более двух миллионов россиян приняли участие в праздновании Крещения Господня
Президент России вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали
Какие лечебные курорты в России — самые популярные
Священник высказал отношение к Крещенским купаниям

В России предложили отменить комиссию по платежкам за ЖКХ

20 января в 09:12 184 просмотра

Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до начала весны.

Об этом заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, пишут «Известия».

По его словам, депутаты, работающие над документом, уже получили одобрение от Центробанка. Единороссов готовы поддержать в «Справедливой России» и ЛДПР, а вот в КПРФ захотели сначала ознакомиться с текстом законопроекта. При этом эксперты считают, что банки все же найдут способ компенсировать свои потери.

Сергей Неверов добавил, что технически изменения достаточно просты, но они очень важны для граждан, которые перестанут переплачивать за подобные услуги. Сегодня для граждан она составляет от 0,5 до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...