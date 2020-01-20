В России предложили отменить комиссию по платежкам за ЖКХ

Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до начала весны.

Об этом заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, пишут «Известия».

По его словам, депутаты, работающие над документом, уже получили одобрение от Центробанка. Единороссов готовы поддержать в «Справедливой России» и ЛДПР, а вот в КПРФ захотели сначала ознакомиться с текстом законопроекта. При этом эксперты считают, что банки все же найдут способ компенсировать свои потери.

Сергей Неверов добавил, что технически изменения достаточно просты, но они очень важны для граждан, которые перестанут переплачивать за подобные услуги. Сегодня для граждан она составляет от 0,5 до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.