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В Пензе заключенный спас покалеченного пса

20 января в 09:24 218 просмотров

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в сети о собаке, которую сбили возле тюрьмы.

Волонтерам о случившемся сообщил заключенный. Сотрудники фонда пояснили, что водитель авто, которое сбило животное, уехал, а тело собаки осталось лежать на дороге.

«Первый звонок неравнодушия пришел от человека, которого обычно не жалуют в нашем обществе — от заключенного, который работает на стоянке рядом. А после его звонка на помощь собаке выехала несовершеннолетняя девушка.

У Мишки — травма позвоночника, очень сильный ушиб легкого, на рентгене — сильное затемнение передней доли, ушиб почки и селезенки. Это очень плохо, так как никто не знает, как органы поведут себя в следующую минуту. Внутреннего кровотечения УЗИ не показало. Это плюс. Пес молодой, это тоже плюс, ходит в туалет сам — это плюсище! Но риски смертельного исхода очень велики», — написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Собаке едва удалось пережить ночь, так как состояние, по словам работников фонда, было очень тяжелым. Узнать о том, как помочь волонтерам бороться за жизнь пса, можно здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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