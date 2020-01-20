В Пензе есть 560 вакантных мест в детсадах

«Президент начал послание с демографии. Нужно идти от конкретных жизненных ситуаций, работать по всем направлениям поддержки семей», — сказал губернатор.

По его словам, не все семьи знают, какие формы поддержки существуют, поэтому не нужно ждать, когда люди сами обратятся, а ехать к ним и разъяснять.

Иван Белозерцев попросил министра образования региона Александра Воронкова рассказать, как в области обстоит дело с предоставлением мест в ясельных группах.

«Задача на 2019 год, поставленная президентом, — создание 1307 мест, из них 870 ясельных. Разрешения по вводу всех объектов в эксплуатацию получены. Три детсада уже имеют лицензии, в трех дети приступили к занятиям. На ул. Антонова лицензия есть, в Верхней Елюзани ее получают, в Неверкино дети приступили к занятиям, завтра открытие. До 15 февраля по остальным случаям все ребята приступят к занятиям в детсадах, построенных в 2019 году», — сообщил он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что после 15 февраля все ясли в детских садах должны работать.

«Работу по справедливой записи нужно провести к этому времени, очередность должна соблюдаться. Ясли должны быть укомплектованы педагогами. Нужно оказывать помощь по устройству детей из малообеспеченных семей в детсад. На это прошу обращать самое пристальное внимание», — сказал он.

Мэр Пензы Андрей Лузгин отметил, что в Пензе — 560 вакантных мест, острая проблема с детсадами есть только в микрорайоне ГПЗ-24. Там приступают к проектированию дошкольного учреждения.

«Люди должны знать о вакантных местах, садик нужно проектировать и строить. В перспективе там, где имеет место комплексная застройка, это Засечное, дальнее Арбеково, мы должны решать вопросы с детсадами параллельно с вводом домов в эксплуатацию», — заявил глава региона.