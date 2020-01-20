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Белозерцев поручил в роддомах рассказывать матерям о мерах поддержки

20 января в 09:46 232 просмотра

В родильных домах Пензенской области появятся консультационные комнаты, где женщины смогут получить всю информацию о существующих мерах поддержки семей с детьми.

Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев 20 января.

«При перинатальном центре, в роддомах должны быть консультационные комнаты, подготовленные специалисты, чтобы они могли давать женщинам полную информацию обо всех программах. Все, что положено семье, женщина должна знать. Для этого надо использовать все меры информационного сопровождения», — сказал он.

По словам главы региона, информационные материалы должны быть понятны и доступны, чтобы в них было четко прописан алгоритм действий. Он поручил подготовить их в течение недели.

«Образцы заявления должны быть, номера социальных служб, министерства труда. Лариса Рябихина [первый зампред правительства региона], Олег Ягов [зампред правительства области], обратите на это внимание», — отметил губернатор.

Иван Белозерцев напомнил, что программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2026 года. Уже при рождении первенца семья получит на него право — 466 тыс. рублей, второго — 616 тыс. рублей. При рождении третьего государство гасит за семью 450 тысяч ипотечного кредита.


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