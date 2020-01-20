Пензенцам временно отключат теле- и радиоканалы

В Пензенской области с 20 по 26 января возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала.

Отмечается, что это произойдет из-за профилактических или других плановых работ, требующих отключения передающего оборудования. На сайте филиала РТРС в Пензенской области добавили, что некоторые работы будут отменены или их перенесут на другое время из-за плохой погоды.

Так, в Пензе 20 января с 5:00 до 11:00 из-за проведения плановых работ на техническом оборудовании не будут транслироваться: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Вести ФМ», «Маяк», «Дети ФМ», «ТРК Наш Дом», «Домашний», «Экспресс», «СТС», «Европа плюс», «Радио Шансон», «Мост Радио», «Авто радио», «Юмор ФМ», «Эхо Москвы», «Радио Экспресс», «Русское Радио-2», «Серебрянный дождь», «Дорожное радио», «Energy», «Ретро ФМ», «Радио 7», «Радио Станция».

В Кузнецке из-за профилактики с 5:00 до 11:00 отключат: РТРС-1 (первый мультиплекс), РТРС-2, «Дорожное радио», «Радио Ваня», «Радио России».

В Сердобске подобные работы запланированы на 20 января с 2:00 до 11:00. Так не будут транслироваться: РТРС-1, РТРС-2, «Радио России».

В Пачелме отключение из-за профилактики продлится три часа — с 8:00 до 11:00. Оно коснется РТРС-1 (первый мультиплекс), РТРС-2, «Дорожное радио», «Радио-Пенза», «Радио Ваня», «Радио России».