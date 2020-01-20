Губернатор поручил разобраться с жалобой на очереди за флюорографией в Кузнецке

О проблеме глава региона узнал из соцсети «ВКонтакте». В группе «Подслушано в Кузнецке» местный житель пожаловался на большие очереди перед кабинетом флюорографии в поликлинике № 2.

«Направляют всех сюда, хотя есть аппараты и в поликлинике № 3, и в «районке». Но нет, лучше устраивать такой ужас в одном месте. Некоторые уходят, не дождавшись своей очереди. При мне около десяти человек развернулись и ушли. Те, кому нужно пройти сегодня, стоят до последнего. Зачем устраивать искусственный ажиотаж, если в городе есть аппараты?» — написал пользователь.

По словам министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, в Кузнецке работают три флюорографических кабинета, в том числе — по субботам.

«Все обратившиеся, вне зависимости от наличия записи, принимаются до последнего пациента. Кому надо — мы всем делаем флюорографию без проблем», — сказал он.

Однако Иван Белозерцев отметил, что проблема все же существует, раз о ней пишет местный житель. Губернатор поручил замминистра здравоохранения Оксане Чижовой выехать на место и разобраться с работой кузнецких поликлиник, провести контрольные проверки и опрос населения.

«Все ли флюорографы работают, как работают врачи общей практики? У вас, как ни задашь вопрос, — все хорошо, а люди-то другое пишут. Есть обращение — надо ехать, разбираться. Если не работает оборудование, то докладывайте почему. Нужны деньги на восстановление — будем выделять. Министерство должно быть над системой, над главврачом, а не на одной ступеньке с ним. Прошу разобраться и к среде [22 января] доложить мне», — поручил глава региона.