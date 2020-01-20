Пензенским семьям предоставят максимальную информацию о новых выплатах

В Пензенской области на оперативном совещании губернатора Ивана Белозерцева с главами администраций районов 20 января обсудили получение жителями пособий, которые предложил ввести президент в ежегодном послании к Федеральному Собранию, а также порядок выплаты действующих мер социальной поддержки.

По словам главы регионального минтруда Алексея Качана, в ряде районов еще не все семьи, которые могут претендовать на пособия, направили заявление на их получение.

«По новой выплате для детей от 3 до 7 лет. На нее могут претендовать около 12 тыс. детей в малообеспеченных семьях. 4579,5 рублей сейчас выплата составит, ее предоставят в ближайшее время после утверждения нормативно-правовой документации», — рассказал Качан.

Он отметил, что в регионе работает горячая линия по выплате пособий 8 (800) 201-60-86. На нее за два дня работы поступило 257 звонков.

«Телефонов должно быть несколько, они должны работать в соцслужбах районов. Запросите телефоны доверия, сделайте контрольные звонки. Если семьи обратились в свой район и их что-то не устроило, пусть обращаются в минтруда. К исходу дня сегодня телефоны доверия должны заработать. По каждому району», — сказал Иван Белозерцев.

Он также поручил главе минэкономики Сергею Капралову разработать упрощенную процедуру подачи заявлений для получения пособий через МФЦ.

Глава региона также попросил глав администраций посетить проблемные и малоимущие семьи, чтобы рассказать им о положенных выплатах, помочь решить вопрос с трудоустройством, воспользовавшись практикой социальных контрактов. Также чиновники должны предоставлять полную информацию о мерах соцподдержки женщинам в роддомах.