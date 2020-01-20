«Моральные уроды». Путин раскритиковал противников поддержки семей с детьми

Президент страны Владимир Путин во время общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге резко высказался по поводу тех, кто выступает против поддержки семей с детьми, сообщает телеканал «360».

Президент, по информации телеканала, удивился существованию людей, которые уверены, что государство оказывает слишком сильную поддержку семьям с детьми.

«Потрясающе, я не мог себе такого даже представить. Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — возмутился Владимир Путин.

Он подчеркнул, что таким не стоит держать свое мнение при себе — «дурь каждого видна будет».

Напомним, 15 января президент во время оглашения послания к Федеральному Собранию сообщил о продлении действия материнского капитала. Он также пообещал увеличить суммы выплат. Кроме того Владимир Путин рассказал, что ежемесячные пособия станут получать родители малышей от трех до семи лет включительно.