Пензенских младшеклассников будут бесплатно кормить в школах с 1 сентября

В Пензенской области готовы обеспечить горячим питанием учащихся 1−4 классов уже с 1 сентября 2020 года.

Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев 20 января и напомнил, что такую задачу поставил президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

«Мы должны быть к 1 сентября готовы. В малочисленных школах, где отсутствуют пищеблоки, организуем подвоз», — отметил глава региона.

Финансироваться питание для младшеклассников будет из трех источников: федерального, регионального и муниципального. Иван Белозерцев поручил подключиться к данной работе министра финансов Любовь Финогееву.

«Прошу по стоимости питания произвести все расчеты, чтобы было понимание затрат. Порции должны быть полновесные. Работой надо заняться, она на минобре лежит и на муниципалитетах. Минфин должен просчитать затраты, сделать это нужно заблаговременно», — отметил губернатор.

Как сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков, в регионе обучаются 55156 детей, из них 158 не питаются в школах из-за пищевой аллергии.

«По каждому ребенку разбираемся, чтобы все питались, с дифференциацией блюд. Процент охвата горячим питанием на сегодняшний день — 97,7%, в начальной школе — 99,7%", — рассказал он.