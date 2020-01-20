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В Пензенской области ветеранам вручат медали к 75-летию Победы

20 января в 10:50 134 просмотра

В районах Пензенской области пройдут торжественные мероприятия по случаю вручения медалей ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве 20 января.

«У нас есть ветераны, которые могут принять участие в торжественных мероприятиях, их осталось, к сожалению, очень мало. Прошу обратить пристальное внимание к празднованию. Активизируйте работу, оргкомитеты», — обратился он к главам администраций районов.

Также губернатор отметил, что необходимо еженедельно проводить мониторинг участников войны.

«Чтобы не получилось, что человека похоронили неделю назад, а глава района сегодня подписал открытку и приехал поздравлять. Такие случаи у нас были, но их быть не должно», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Напомним, губернатор уделяет особое внимание празднованию 75-летия Победы. В своем Тwitter он регулярно рассказывает о героях Великой Отечественной войны.


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