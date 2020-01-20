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На Окружной легковушка не смогла разъехаться с кроссовером

20 января в 10:52 204 просмотра

В Пензе на дороге-дублере улицы Окружной утром 20 января произошла авария. О ней в Сети рассказали очевидцы.

В группе соцсети «ВКонтакте» появилось два поста с фотографиями с места происшествия. Оба автора рассказали, что инцидент произошел примерно в 9:30. Судя по снимкам, участниками ДТП стали кроссовер и «восьмерка». Правая часть легковушки превратилась в груду металла, а у паркетника сильно разбит капот.

На месте происшествия работают медики. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации об аварии нет.

Инспекторы просят водителей быть внимательными, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Кроме того, автолюбителям рекомендуют плавно управлять машинами, чтобы избежать заноса на скользкой дороге.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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