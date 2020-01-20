Бессоновец не хотел отдавать долг и выдумал историю с вымогательством

Жительница района написала в полицию заявление, в котором указала, что от ее сына требовали деньги и при этом угрожали предметом, похожим на пистолет. По факту вымогательства возбудили дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Выяснилось, что молодой человек взял у знакомых 10 тысяч рублей в долг, но деньги в назначенный срок не отдал и поменял место жительства. Через полгода они случайно увидели его около магазина в селе Чемодановка.

«У должника спросили, сможет ли он вернуть деньги. Он ответил, что необходимой суммы у него нет, но он готов взять в кредит телефон стоимостью 10 тыс. рублей и отдать. Для этого они направились в Пензу. Однако банки отказали в получении кредита. После чего тот позвонил своей матери и сказал, что у него вымогают деньги», — сообщили в ведомстве.

В итоге сельчанин пояснил, что не хотел возвращать долг и для этого выдумал историю с вымогательством. В его отношении возбудили дело о доносе, за это ему грозит до двух лет лишения свободы.

В настоящее время парень отбывает наказание за ранее совершенные преступления.