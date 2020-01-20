В центре Пензы жестко столкнулись минивэн и легковушка

Пользователь в Сети сообщил об аварии, которая произошла в центре Пензы утром 20 января.

Дорогу не поделили Volkswagen и ВАЗ. ДТП произошло на перекрестке улиц Суворова и Володарского. Очевидец опубликовал снимки, сделанные в 11:30, в группе соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что в аварии серьезно пострадала легковушка. Удар пришелся на левую сторону. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Официальных данных нет.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей о том, что следует быть внимательными и осторожными, нужно соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.