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В центре Пензы жестко столкнулись минивэн и легковушка

20 января в 11:49 92 просмотра

Пользователь в Сети сообщил об аварии, которая произошла в центре Пензы утром 20 января.

Дорогу не поделили Volkswagen и ВАЗ. ДТП произошло на перекрестке улиц Суворова и Володарского. Очевидец опубликовал снимки, сделанные в 11:30, в группе соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что в аварии серьезно пострадала легковушка. Удар пришелся на левую сторону. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Официальных данных нет.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей о том, что следует быть внимательными и осторожными, нужно соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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