Школьникам рассказали о перспективах обучения в пединституте в Пензе

В педагогическом институте имени Белинского в Пензе прошел день открытых дверей.

Гостями вуза стали ученики 9−11 классов школ города и области и их родители. Они познакомились с руководством института, преподавателями, учебной и материальной базой учреждения.

Начальник управления кадровой политики и организационно-правовой работы министерства образования Елена Волошина рассказала будущим студентам о льготах и материальной поддержке, которая оказывается молодым специалистам в регионе.

В частности, течение первых трех лет работы молодые специалисты получают следующие единовременные выплаты: 35 тыс. рублей — учителя, 24 тысячи — педагоги дополнительного образования. Также устанавливается повышающий коэффициент к окладу — 0,35, для педагогов в сельской местности дополнительно — 0,25 и полная компенсация коммунальных платежей (свет и отопление), сообщили в пресс-центре облправительства.

На сегодняшний день в пединституте действуют три факультета: «Историко-филологический факультет», «Факультет физико-математических и естественных наук», «Факультет педагогики, психологии и социальных наук». В вузе обучаются 2382 студента по очной форме, и 1998 — по заочной.