Путин обещал выплатить ветеранам Отечественной войны по 75000 рублей

Эту сумму выделят ветераном и всем, кто приравнен к категориям. Труженики тыла получат по 50 тысяч рублей.
«Мне в голову пришла простая, нехитрая мысль — у нас 75 лет Победы. Поэтому окажем помощь, связанную с этой цифрой: 75 000 рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям, а по 50 000 — труженикам тыла», — цитирует слова главы государства телеканал «360».
Напомним, ранее ветераны и труженики тыла каждую годовщину получали выплаты к Дню Победы — по 10 и 5 тысяч рублей соответственно.