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Путин обещал выплатить ветеранам Отечественной войны по 75000 рублей

20 января в 12:21 258 просмотров

Участники Великой Отечественной в 2020 году получат по 75 тысяч рублей. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин.

Эту сумму выделят ветераном и всем, кто приравнен к категориям. Труженики тыла получат по 50 тысяч рублей.

«Мне в голову пришла простая, нехитрая мысль — у нас 75 лет Победы. Поэтому окажем помощь, связанную с этой цифрой: 75 000 рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям, а по 50 000 — труженикам тыла», — цитирует слова главы государства телеканал «360».

Напомним, ранее ветераны и труженики тыла каждую годовщину получали выплаты к Дню Победы — по 10 и 5 тысяч рублей соответственно.


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