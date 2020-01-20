В Вадинском районе расчистят реку Керенка

В 2020 году в Вадинском районе Пензенской области начнут расчистку и углубление реки Керенка.

Работы затронут более пяти километров реки от северной окраины села Вадинск до ее впадения в Вад.

«Из-за многолетнего засорения Керенки древесно-кустарниковой растительностью и интенсивным отложением донного грунта произошло значительное обмеление, заиление реки, а это привело к уменьшению пропускной способности русла», — сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Во время весеннего половодья и паводков объем стоков реки приводит к выходу воды из берегов. После расчистки и углубления дна должна увеличиться пропускная способность русла — вероятность затопления прилегающих территорий, где располагаются жилые дома и объекты инфраструктуры, будет сведена к минимуму.

Мероприятия по расчистке Керенки планируется провести в 2020—2021 годах.