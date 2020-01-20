В Терновке иномарка продырявила капот о столбик

Пензенец сообщил в Сети об аварии, которая произошла днем 20 января в Терновке.

Мужчина запостил фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что ДТП произошло на улице Центральной между «Ритейл Парком» и «Вектором» примерно в 11:30.

Судя по кадру, Ford влетел в металлический столбик, который торчал в земле. От удара у иномарки откололся бампер, а от капота будто оторвали кусок. О пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации нет.

Сотрудники ГИБДД просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию, скоростной режим и боковой интервал. Также водителям советуют не делать резких маневров, чтобы машина не попала в занос на заледеневшей дороге.