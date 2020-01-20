В Пензе школьника сбила машина

В Железнодорожном районе города Пензы ребенок пострадал в ДТП.

Авария произошла в микрорайоне ГПЗ-24 воскресным утром 19 января. Ford Focus, за рулем которого находился 21-летний парень, сбил школьника.

«В результате происшествия мальчик получил травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам они советуют использовать на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметнее на дороге.