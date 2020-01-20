В Пензенской области высадят сосны на площади в 547 футбольных полей

В 2020 году Пензенской области выделили более 44 миллионов рублей в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Выделенную из федеральных средств сумму планируется потратить на несколько мероприятий.

27,7 млн руб. — на приобретение лесопожарной техники.

На них купят четыре грузопассажирских автомобиля с индивидуальным и групповым противопожарным оборудованием, один седельный тягач, два полуприцепа тяжеловоза, три тракторных пожарных прицепов-цистерн с противопожарным оборудованием.

0,9 млн руб. — приобретение лесохозяйственной техники.

На эти средства купят один плуг и шесть культиваторов.

15,4 млн руб. — на увеличение площади лесовосстановления.

0,07 млн руб. — покупка 10,85 кг семян сосны обыкновенной.

Как сообщили в региональном минлесхозе, в 2020 году площади 391 гектар планируется высадить более 1,8 миллионов сосен.

Также область примет участие во всероссийской акции «Сад памяти — сад жизни» (0+), посвященной 75-летию Победы в Великой отечественной войне.