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Юных пензенских эрудитов будет тренировать обладатель «Хрустальной совы»

20 января в 13:47 238 просмотров

В Пензе 22 января состоится первый региональный этап игры «Что? Где? Когда?» (6+) среди школьников. В нем примут участие 36 команд-победителей муниципальных отборочных этапов.

Школьники будут бороться за победу в большом зале института регионального развития области на ул. Чаадаева, 119, начало — в 10:00, сообщает пресс-центр облправительства.

По итогам игры пять команд примут участие в профильной проектной образовательной смене по подготовке к олимпиаде школьников ПФО, которая пройдет с 9 по 15 февраля в Центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области. Там тренировать пензенцев к следующий игре будет член телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель «Хрустальной совы», чемпион Санкт-Петербурга по игре «Что? Где? Когда?» (16+) Михаил Скипский.

Завершением смены станет второй региональный этап игры. Команда-победитель представит Пензенскую область на в финале олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников, которая состоится 2 и 3 марта в Йошкар-Оле.

Фотография: скриншот - https://youtu.be/P3EmzFTZxQE

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