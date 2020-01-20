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В Засечном пройдет всероссийский день зимних видов спорта

20 января в 13:56 190 просмотров

Всероссийский день зимних видов спорта (0+) пройдет в Пензенской области. Вопрос подготовки к мероприятию обсудил губернатор Иван Белозерцев с главами администраций районов.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, по решению комиссии Олимпийского комитета страны, Пензенский регион определен как один из победителей конкурсного отбора проектов на проведение Всероссийского дня зимних видов спорта в рамках программы «Олимпийская страна».

Мероприятие пройдет 8 февраля в селе Засечное Пензенского района.

«Обращаюсь к главам всех муниципальных образований региона с требованием провести в этом день соревнования по зимним видам спорта. У жителей Пензенской области есть интерес к массовым праздникам, к занятиям физкультурой и спортом, нужно поддерживать его», — сказал губернатор.

Также Иван Белозерцев отметил, что необходимо поддерживать активистов, создающих в районах области группы скандинавской ходьбы.

«Нужно поощрять к созданию новых групп. Я готов вместе с вами решать проблему обеспечения спортсменов инвентарем и формой. Чем больше народа у нас в регионе полюбит физкультуру и спорт — тем меньше у людей будет проблем со здоровьем, и тем выше станет продолжительность жизни», — подчеркнул он.


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