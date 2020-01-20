Кузнечанин получил молотком по голове и попал в больницу

Медики сообщили о поступлении пациента с травмой головы в полицию. Выяснилось, что мужчина находился в квартире на улице Московской, там он поссорился с хозяином. 43-летний мужчина стукнул оппонента молотком по голове.

«Мужчина признался в содеянном. Ранее он привлекался к уголовной ответственности», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Пензенской области.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое может грозить злоумышленнику, — 10 лет лишения свободы.