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Кузнечанин получил молотком по голове и попал в больницу

20 января в 14:24 168 просмотров

38-летнего жителя города Кузнецка Пензенской области госпитализировали с травмами криминального характера.

Медики сообщили о поступлении пациента с травмой головы в полицию. Выяснилось, что мужчина находился в квартире на улице Московской, там он поссорился с хозяином. 43-летний мужчина стукнул оппонента молотком по голове.

«Мужчина признался в содеянном. Ранее он привлекался к уголовной ответственности», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Пензенской области.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое может грозить злоумышленнику, — 10 лет лишения свободы.


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