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В Пензе три класса закрыли на карантин

20 января в 14:18 272 просмотра

В Пензенском регионе за неделю зарегистрировали 2178 случая ОРВИ, из них в областном центре — 978.

Такие данные озвучили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Там пояснили, что суммарная заболеваемость в области — ниже уровня эпидпорога на 23,2%.

«Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен в Кузнецком, Неверкинском, Сосновоборском, Камешкирском, Лопатинском, Никольском, Шемышейском районах и в Пензе», — отметили в ведомстве.

В Пензе на карантин из-за ОРВИ закрыли три класса в школах № 75 и 42.

В пресс-службе добавили, что всего с начала эпидсезона было подтверждено 80 случаев гриппа, из них 14 — у детей .


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