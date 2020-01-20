В Пензе ребенок скатился с горки под колеса маршрутки

В Пензе произошло ДТП с участием ребенка, которое едва не привело к трагическим последствиям.

На улице 8 Марта мальчик катался с горки на тюбинге. Ее склон выходит на проезжую часть. В итоге ребенок угодил под маршрутку марки Ford. За рулем находился 34-летний мужчина.

«В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. По данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Госавтоинспекция обратилась к родителям с просьбой контролировать, где находятся их дети. Нельзя допускать игр вблизи проезжей части.

«Кроме того, ежедневно напоминайте детям о правилах безопасного поведения на дороге, а также опасностях, с которыми они могут столкнуться зимой», — сказали сотрудники ГИБДД.