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В Пензе ребенок скатился с горки под колеса маршрутки

20 января в 14:33 490 просмотров

В Пензе произошло ДТП с участием ребенка, которое едва не привело к трагическим последствиям.

На улице 8 Марта мальчик катался с горки на тюбинге. Ее склон выходит на проезжую часть. В итоге ребенок угодил под маршрутку марки Ford. За рулем находился 34-летний мужчина.

«В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. По данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Госавтоинспекция обратилась к родителям с просьбой контролировать, где находятся их дети. Нельзя допускать игр вблизи проезжей части.

«Кроме того, ежедневно напоминайте детям о правилах безопасного поведения на дороге, а также опасностях, с которыми они могут столкнуться зимой», — сказали сотрудники ГИБДД.


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