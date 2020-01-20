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В Грабово внедорожник воткнулся в отбойник. ВИДЕО

20 января в 14:47 200 просмотров

Очевидец сообщил об аварии, которая произошла в селе Грабово Пензенской области 20 января.

Пользователь опубликовал видео с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что ДТП произошло примерно в 13:20 возле школы № 1.

«Вся дорога с утра основательно засыпана песком», — отметил мужчина.

Судя по ролику, столкнулись Land Rover и Audi. Внедорожник от удара воткнулся в небольшой отбойник. Иномарка отлетела в кювет. На месте работают сотрудники ГИБДД. Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы рекомендуют водителям управлять автомобилем плавно, чтобы избежать заноса. Также их просят не забывать о правилах дорожного движения, скоростном режиме и дистанции.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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