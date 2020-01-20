В Пензе бывший зек заболел раком и обвинил в этом бездействие врачей колонии

Мужчина указал, что в 2014 году, находясь в исправительной колонии, почувствовал ухудшение самочувствия. Медики провели обследование предстательной железы и обнаружили гиперплазию. Но диагноз ему не сообщили, лечение не назначили — болезнь прогрессировала. Когда он вышел на свободу, еще раз обследовался. Оказалось, что теперь у него — третья стадия рака предстательной железы. Мужчина попросил в суде взыскать три миллиона рублей с санитарной части в качестве морального вреда и 2 миллиона — на операцию и лечение.

В ходе рассмотрения дела проведена судебно-медицинская экспертиза.

«Комиссия пришла к выводам о наличии нарушений при оказании первичной медико-санитарной помощи. Однако связи между выявленными нарушениями и имеющимся в настоящее время заболеванием не установлено. Иск оставили без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Мужчина подал апелляцию, в итоге суд решил, что лечебное учреждение должно возместить бывшему заключенному моральный вред — 50 тысяч рублей.