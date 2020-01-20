В Пензенской области обнаружили производство паленого алкоголя

Незаконную деятельность пресекли полицейские вместе с сотрудниками ФСБ.

«Изъято 1 600 бутылок водки без специальных марок, емкости со спиртом и пустая тара, предназначенная для розлива алкоголя. В подпольном цехе, расположенном в одном из населенных пунктов Пензенской области, где осуществлялось производство спиртосодержащей продукции, оперативники обнаружили доказательства, в том числе — промышленное оборудование. Также полицейские изъяли более тонны спирта», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Установлено, что подозреваемые торговали также стеклянной тарой и спиртом. Теперь им может грозить наказание — штраф до 500 тысяч или до трех лет лишения свободы.