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В Пензенской области обнаружили производство паленого алкоголя

20 января в 15:19 174 просмотра

В городе Заречном Пензенской области возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота алкогольной продукции.

Незаконную деятельность пресекли полицейские вместе с сотрудниками ФСБ.

«Изъято 1 600 бутылок водки без специальных марок, емкости со спиртом и пустая тара, предназначенная для розлива алкоголя. В подпольном цехе, расположенном в одном из населенных пунктов Пензенской области, где осуществлялось производство спиртосодержащей продукции, оперативники обнаружили доказательства, в том числе — промышленное оборудование. Также полицейские изъяли более тонны спирта», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Установлено, что подозреваемые торговали также стеклянной тарой и спиртом. Теперь им может грозить наказание — штраф до 500 тысяч или до трех лет лишения свободы.

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19345071/

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