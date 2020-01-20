Белозерцев поручил ставить приборы учета на уличных светильниках в районах

Все системы уличного освещения в Пензенской области должны быть обеспечены приборами учета. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании с главами администраций районов 20 января.

Как отметил начальник управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин, основная проблема на сегодняшний день — безучетное потребление электроэнергии. Плата за уличное освещение по нормативу существенно выше, чем по показаниям счетчика.

На большинстве объектов уличного освещения установлены приборы учета в Пачелмском, Малосердобинском, Каменском, Наровчатском районах.

По сведениям администрации Каменского района, экономия от установки приборов учета, энергосберегающих светильников, замены линий передач составляет 60%.

«Деньги по программе выделяются. Есть требования законодательства. Не все населенные пункты, не все улицы освещены, не везде установлены приборы учета. Что мешает спланировать эту работу? Приглашайте энергетиков, составляйте сметы, подавайте заявки», — обратился к главам администраций Иван Белозерцев.

Главе управления ЖКХ и ГЗН губернатор поручил показывать опыт передовых районов отстающим по данному направлению.

В пресс-центре облправительства напомнили, что, по поручению губернатора, в 2017 году была разработана программа по совершенствованию систем наружного освещения в населенных пунктах. Ее реализация стартовала в 2018-м. Участие приняло 271 муниципальное образование, установлено около 8 тысяч светильников. На софинансирование работ из бюджета было направлено более 44 миллионов рублей.

В 2020 году в программе примет участие 41 муниципальное образование при софинансировании 50% на 50%. Планируется установить 2,5 тысячи светильников.