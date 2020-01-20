Пензенские школьницы передали в музей ЗакСобра календарь о Победе

Школьницы передали в музей регионального парламента сделанный их руками календарь, который посвящен празднованию 75-летия Великой Победы, созданный своими руками.

«На его страницах собрана информация о вкладе жителей области в приближение Дня Победы и памятных местах областного центра. В форме коллажа представлены сведения о пензенцах-Героях Советского Союза и госпиталях, промышленных предприятиях, эвакуированных в наш регион, и тысячах беженцев, нашедших второй дом на пензенской земле, миллионах рублей, тысячах автомобилей, тракторов и лошадей, направленных для нужд фронта», — сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.

Директор школы Анита Благодерова отметила, что дети ответственно подошли к делу, разучили много стихов о войне.

«Вы делаете очень важное дело, чтобы историческая правда о Великой Отечественной войне сохранялась. Знания, которые получили школьники при подготовке материала для календаря, — бесценны. В потоке искаженной информации, принижающей роль советского народа в Победе над нацизмом, они твердо знают — подвиг нашего народа неоспорим, это наша память и святыня», — сказал Валерий Лидин.

Парламентарий заверил, что работа школьниц займет почетное место в музее ЗакСобра. Также он поручил рассмотреть возможность тиражирования календаря и распространения его среди образовательных учреждений.