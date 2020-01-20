На улице Пушкина столкнулись три авто

Днем 20 января в центре Пензы не поделили дорогу три автомобиля.

Столкновение произошло в 12:10 напротив дома № 43 по улице Пушкина. Врезались друг в друга Toyota под управлением 43-летней женщины, Opel Astra, за рулем которой был 43-летний мужчина, и Волга с 35-летним водителем.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, в результате аварии получил травмы водитель второй иномарки. Медики оказали ему помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Любой неосторожный маневр может привести к трагедии.