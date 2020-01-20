Личность людей начнут определять по танцам

Исследователи из Финляндии разработали искусственный интеллект, который может распознать личность человека по танцу, сообщает News.ru.

Ученые наблюдали за 73 добровольцами. Их попросили станцевать под 16 композиций разных жанров. Во время эксперимента датчики захвата движений считывали изменения положения частей тела. На основе этих данных специалисты разработали двухмерные модели тел подопытных.

После этого исследователи создали алгоритм, основанный на методе опорных векторов, и попросили нейросеть сопоставить запись танца с тем, кто его исполняет. Искусственный интеллект угадал личность по танцевальным па с крайне высокой точностью в 90%. Авторы эксперимента при этом отметили, что нейросеть лучше всего узнавала танцующего по движениям головы, шеи и плеч.