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Андрей Лучанинов: Советую людям переезжать в Спутник (видео)

20 января в 16:47 222 просмотра

А почему вы — Спутник? Этот вопрос задают тем, кто живет сейчас в микрорайоне, который строит компания «Термодом».

Андрей Лучанинов пятый год живет в Спутнике. Приехал и, как сам говорит, «увидел перспективы района». Поэтому сейчас и другим помогает начинать новую жизнь в Спутнике, открыв агентство недвижимости.

«Не покидая Спутник, можно найти все для комфорта. Люди, с которыми я работаю, уже оценили достоинства района. Я помогаю переезжать в Спутник. Многие в итоге покупают здесь жилье для себя и своих семей. Могу сказать, что стоит приезжать в Спутник и оставаться здесь на долгие годы», — рассказал Андрей.

Ежегодно тысячи людей переезжают в Город Спутник. У каждого из них есть, что сказать в пользу своего выбора. Проект «Я — Спутник» даст возможность высказаться всем.

Свяжитесь с нами, чтобы рассказать, почему вы — Спутник.

Узнайте больше о Городе Спутнике, его инфраструктуре и новостях на penza-sputnik.ru.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой компании "Термодом"

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