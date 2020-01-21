Более 3 млн руб составят отчисления драмтеатра на выплату авторского вознаграждения

Пензенский областной драматический театр направит более 3 млн рублей на выплаты авторского вознаграждения за спектакли текущего репертуара. Средства предполагается перечислять в организацию, которая регулирует отношения с правообладателями произведений интеллектуальной собственности.

В примере рамочного договора отмечается, что плата авторам спектаклей за их использование определяется лицензионным договором. Какие-либо изменения в произведение нельзя вносить без разрешения правообладателя. Если автор позволяет использовать интеллектуальную собственность безвозмездно, то должен быть соответствующий договор с авторским обществом.

Театр обязан вносить плату на авторское вознаграждение не только за постановку спектаклей, но и за использование других произведений, в том числе музыки и фонограммы.