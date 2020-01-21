Более 3 млн руб составят отчисления драмтеатра на выплату авторского вознаграждения

В примере рамочного договора отмечается, что плата авторам спектаклей за их использование определяется лицензионным договором. Какие-либо изменения в произведение нельзя вносить без разрешения правообладателя. Если автор позволяет использовать интеллектуальную собственность безвозмездно, то должен быть соответствующий договор с авторским обществом.
Театр обязан вносить плату на авторское вознаграждение не только за постановку спектаклей, но и за использование других произведений, в том числе музыки и фонограммы.