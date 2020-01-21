Митрополит Серафим совершил в Пензе чин освящения воды (видео)

Православные верующие торжественно встретили праздник Святого Богоявления — Крещения Господа Бога. Он начался с божественной литургии святителя Василия Великого в Воскресенском храме при пензенском епархиальном управлении.

Затем духовенство и верующие отправились на Соборную площадь. Там митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим провел чин великого освящения воды.

После молитвы правящий архипастырь окропил ею всех присутствующих. Владыка отметил значимость этого праздника и вновь напомнил, в каких целях можно использовать святую воду. За ней к стенам Спасского кафедрального собора пришли десятки пензенцев.

Раздача святой воды велась на протяжении всего дня. Для тех, кто не смог приехать на Соборную площадь, освященную воду по точкам развез «Ключ здоровья», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.