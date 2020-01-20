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В этапе кубка области по лыжным гонкам приняли участие более 500 пензенцев (видео)

20 января в 21:34 184 просмотра

В Пензе завершился второй этап кубка области по лыжным гонкам. Соревнования прошли на стадионе «Снежинка». В рамках турнира состоялись чемпионат и первенство области.

На стадионе «Снежинка» собрались десятки спортсменов разного возраста. Все они не просто любят лыжи, а обожают все, что с ними связано, и готовы тренироваться день и ночь напролет. Особенно активно и упорно — во время подготовки к кубку области по лыжным гонкам.

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов. Они состязались в двух стилях: свободный ход и классический. Последний считается более сложным, поэтому традиционно на него заявляется меньшее количество лыжников, а тех, кто все-таки решает испытать свои силы, делят по возрастным категориям.

«На трассах стоят контроллеры, есть разметка, которая помогает участникам не заблудиться», — рассказал главный судья соревнований Алексей Кабельков.

В зависимости от возраста спортсменов менялись и дистанции. Самым младшим необходимо было преодолеть около трех километров, старшим и ветеранам — 15. Победители и призеры в каждой из 18 возрастных категорий получили грамоты и медали, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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