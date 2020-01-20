Жителей Богословки пригласили на праздник в арт-поместье «Новые берега» (видео)

Рождественская ярмарка, Крещение и Новый год. На территории арт-поместья «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области объединились сразу несколько праздников. Его резиденты — люди с ограниченными возможностями здоровья — и их наставники своими силами подготовили программу массовых народных гуляний. Повеселиться пригласили не только жителей близлежащих домов.

Теплую уютную квартиру будущие супруги Владимир Дубцов и Галина Гладырева обживают вместе с дочкой. Эту возможность создать семью и жить совместно инвалидам по зрению подарило арт-поместье «Новые берега». За несколько месяцев новоселы успели привыкнуть к бытовым условиям и теперь увлечены проработкой деталей своих проектов. Владимир хочет создать социальное радио, а Галина — открыть цветочный магазин.

«Главное условие — чтобы там работали люди с ограниченными возможностями. Существует доступная среда, но она не везде есть, не везде удобная, надо это изменить», — сказала Галина Гладырева.

Познакомиться с жизнью резидентов «Новых берегов» смог каждый желающий. Гости стали участниками рождественских гуляний, которые объединили сразу несколько зимних праздников. Не обошлось без конкурсов и номеров от творческих коллективов города и области. На ярмарке, которая развернулась на территории арт-поместья, пензенцам предложили приобрести вещи ручной работы или угоститься свежей выпечкой и горячим чаем.

«Знаем об этом арт-поместье. Ребята, которые здесь живут, учатся в местной школе, я прихожу за внучкой, вижу их», — сказала жительница села Богословка Валентина Ведьмашкина.

Сердца взрослых и детей покорила площадка с собаками породы хаски. Гости смогли поиграть с животным и сделать фото на память.

«Хотим показать, что мы абсолютно открыты. Хотим, чтобы это стало местом притяжения разных людей — с инвалидностью и без, чтобы здесь каждый смог найти себя в каком-то творчестве, в проживании, в одухотворении своей души, просто приехать сюда и увидеть, что жизнь прекрасна во всех ее проявлениях», — сказала руководитель автономной некоммерческой организации «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

Праздничная атмосфера надолго поселилась в «Новых берегах». Резиденты арт-поместья признались: гостям они будут рады не только в праздничные дни, но и в будни, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.