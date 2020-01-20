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В Пензе прошли финальные игры кубка области по мини-футболу (видео)

20 января в 22:36 154 просмотра

У пензенских мини-футболистов сезон в самом разгаре. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник» прошли полуфинальные игры кубка области среди мужских команд.

В турнире принимают участие восемь сборных. Сначала они провели игры группового этапа. Из каждого квартета в следующую стадию турнира вышли две команды, из которых и были сформированы полуфинальные пары.

«Кубок области — традиционные соревнования. Они проходят параллельно чемпионату региона уже в течение 20 лет. Пока неизвестно, как сыграет «Агромаркет» и «Нижний Ломов». Один финалист уже определился — агростроительный университет», — рассказал президент ассоциации мини-футбола Пензенской области Александр Глебов.

Борьба за вторую путевку в финал получилась упорной. Команда спортивной школы № 8 и футбольный клуб Нижний Ломов завершили основное время со счетом 2:2. В серии пенальти сильнее оказались нижнеломовцы. 25 января (0+) они сыграют с командой аграрного университета и определят, кто станет обладателем кубка области по мини-футболу, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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