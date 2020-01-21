Пензенским семьям будут рассказывать о положенных им выплатах (видео)

Донести до каждой семьи тот перечень выплат, на которые они теперь имеют право, а также подсчитать, во сколько государству обойдется бесплатное горячее питание в школах. Такие поручения дал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе видеоконференции с главами районов. Совещание прошло в правительстве региона.

Все ли семьи в Пензенской области знают о положенных выплатах? Этот вопрос в правительстве региона обсудили на видеоконференции с главами районов. Ведь ситуация изменилась. После обращения президента Владимира Путина к Федеральному Собранию ряд выплат продлили, и рассчитывать на них теперь может большее количество людей, другие пособия — появились впервые. Но и те и другие назначают только по заявлению родителей. Значит, если чиновники не расскажут семье о положенном ей от государства, она может остаться без выплат. Губернатор Иван Белозерцев предложил развернуть кампанию по консультированию мам и пап.

«Эта информация должна быть в перинатальном центре, в женских консультациях, в ЗАГСах. Срок — неделя. Подготовьте материалы, они должны быть доступные и понятные», — сказал он.

Кроме того, в женских консультациях, роддомах и перинатальных центрах глава региона предложил создать своего рода консультационные кабинеты, чтобы специалисты могли на месте рассказать о положенных выплатах.

Еще одна мера по поддержке семей — бесплатное горячее питание в школах для учеников с первый по четвертый классы. Губернатор призвал строго следить за тем, чтобы порции соответствовали принятым нормативам и как можно быстрее оценить, во сколько бесплатные обеды обойдутся государству. Сейчас горячее питание получают 97% пензенских школьников.

«Мы готовы выполнять эту задачу с 1 сентября. Но у нас есть семь организаций, малочисленные начальные школы, в которых отсутствует пищеблок: горячее питание привозят. Будем вносить корректировки», — рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

На видеоконференции воспользовались и другими дистанционными способами связи. Глава региона зачитал сообщение из группы в социальной сети с подробной жалобой на очередь в кабинет флюорографии в Кузнецке. При этом дефицита в оборудовании якобы в райцентре нет. Это подтверждают и в областном минздраве. Правда замечают, как и очередей. Глава региона дал поручение проверить ситуацию не по телефону, а на месте и комплексно.

«Пусть делают контрольные проверки, поднимают документы, производят опрос населения и разбираются, в чем там проблема, узнают, работают ли флюорографы и как приглашают людей на обследование», — поручил губернатор.

Темой для обсуждения с главами стала еще одна медицинская проблема — поставка лекарств. Несколько лет сердечникам и людям, перенесшим инсульты по региональной программе, лекарства выдавали в течение года бесплатно. В скором времени подобная программа запустится по всей стране. Пензенская область стала участником пилотного проекта. Это позволит увеличить количество людей, которые смогут получать медикаменты бесплатно, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.