Губернатор пообещал отремонтировать здание пензенского медколледжа (видео)

Губернатор Иван Белозерцев пообещал отремонтировать пензенский медицинский колледж. Об этом он заявил во время посещения учреждения.

На сегодняшний день занятия проводятся в трех корпусах на улицах Леонова, Циолковского и Лермонтова. Последнее здание было построено в конце XIX века и уже требует реконструкции. Необходимо заменить и оборудование.

«Нужно создавать современные условия. Я понял, что вам нужна поддержка по обеспечению материальной базы, компьютерами. Обязательно все сделаем, потому что это очень важно», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев поблагодарил студентов колледжа за выбор профессии. Они, в свою очередь, отметили, что большинство из них — приезжие, жилье приходится снимать, на что уходят немалые суммы. Губернатор пообещал рассмотреть вопрос по предоставлению общежития, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.