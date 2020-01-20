Корреспондент «Экспресса» приняла участие в фестивале «Поющие журналисты» (видео)

В Литературном музее Пензы в клубе «45-й меридиан» состоялся фестиваль «Поющие журналисты». Его приурочили ко Дню российской печати. Масштаб мероприятия, конечно, не тот, что был даже пару-тройку лет назад, но свою душевность творческие встречи журналистов не утратили.

Несмотря на то, что фестиваль со временем стал по-настоящему камерным, его главная составляющая, — душевность, не исчезла. Поэтому даже те, кто пришел туда по работе, не смогли удержаться от выступления и взяли в руки гитару. Это, признаются организаторы, скорее ностальгия по тому прежнему масштабному празднику музыкального творчества журналистов.

«Пытаемся проводить вечера в узком кругу, потому что и количество мест в зале ограничено. Тем не менее, мы вспоминаем, что пензенские журналисты когда-то собирали полные залы», — рассказал председатель клуба «45-й меридиан» Олег Ткачев.

Раньше каждый фестиваль посвящали какой-то тематике, заранее готовились и репетировали. Сейчас с немногочисленными участниками договариваются буквально за день-два. И до последнего момента не могут утвердить окончательный список выступающих, журналистов бывает трудно застать на месте. Однако и в таких условиях получается открывать новые таланты. Корреспондент информационной службы медиахолдинга «Экспресс» Анжелика Пальцева работает на телевидении уже пять лет, а на фестиваль ее пригласили впервые.

«С детства мечтала стать музыкантом, начала сочинять песни в 15 лет. В десятом классе заболела ветрянкой, у меня было очень много свободного времени и не было интернета, поэтому сочинила за три недели больше 20 песен», — сказала она.

Сейчас в репертуаре пензенской журналистки — свыше 50 композиций собственного сочинения. Большинство — про любовь и дружбу и написаны десять лет назад. На публике Анжелика последний раз выступала еще в школе, поэтому ей было нелегко справиться с волнением.

Анжелика пообещала к следующему фестивалю сочинить несколько новых песен. А организаторы надеются, что со временем журналистка «Экспресса» и ее коллеги смогут вновь выступать на большой сцене перед заполненным тысячным залом, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.