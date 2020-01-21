В Заречном изъяли более 1600 бутылок контрафактного алкоголя (видео)

«Из незаконного оборота изъято более 1600 бутылок поддельной водки без акцизных марок, а также более 60 литров спирта и пустая тара для дальнейшего розлива», — прокомментировал начальник межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО «Заречный» Анатолий Еремеев.
Кроме того, в 2019-м правоохранители обнаружили и изъяли более тонны спирта. Оказалось, что злоумышленники продавали не только алкогольную продукцию, но и тару для нее, чтобы незаконной деятельностью занимались и другие.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы до трех лет либо штрафа до 500 тысяч рублей, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.