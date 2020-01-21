В пензенской колонии на Крещение соорудили искусственную купель (видео)

Праздник Крещения отметили и в пензенских исправительных учреждениях. Так, в колонии № 1 соорудили искусственную купель, в которую погружались заключенные.

«Они, несмотря на суровые условия обитания, хотят показать свою веру, преданность Иисусу Христу, который крестился от Иоанна в водах иорданских», — сказал иерей Павел Бачурин.

Единственным отличием от общенародной традиции было то, что заключенные искупались не ночью, а днем. Сначала священник отслужил водосвятный молебен в храме, затем совершил чин освящения воды на открытом воздухе. После этого все, кто хотел, трижды погрузились в воду.

Администрация колонии не первый год организует такое мероприятие. И, по словам представителей учреждения, с каждым годом к этой традиции присоединяется все больше заключенных, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.