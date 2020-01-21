Крещение-2020 в Пензе
Оперативное совещание губернатора Ивана Белозерцева
УФАС сообщило об итогах проверки цен на яйца. Анализ управления вызывает ряд вопросов
Водосвятие в Пензе 19 января
Наши новости
В Пензе обсудили место журналиста в современном информационном мире
Митрополит Серафим совершил в Пензе чин освящения воды
Губернатор пообещал отремонтировать здание пензенского медколледжа
Жителей Богословки пригласили на праздник в арт-поместье «Новые берега»
Пензенский Центр спортивной подготовки купит авто за 700 тысяч
Андрей Лучанинов: Советую людям переезжать в Спутник
Белозерцев поручил ставить приборы учета на уличных светильниках в районах
В Пензе три класса закрыли на карантин
В Пензенской области высадят сосны на площади в 547 футбольных полей
В Вадинском районе расчистят реку Керенка

В пензенской колонии на Крещение соорудили искусственную купель (видео)

21 января в 02:24 98 просмотров

Праздник Крещения отметили и в пензенских исправительных учреждениях. Так, в колонии № 1 соорудили искусственную купель, в которую погружались заключенные.

«Они, несмотря на суровые условия обитания, хотят показать свою веру, преданность Иисусу Христу, который крестился от Иоанна в водах иорданских», — сказал иерей Павел Бачурин.

Единственным отличием от общенародной традиции было то, что заключенные искупались не ночью, а днем. Сначала священник отслужил водосвятный молебен в храме, затем совершил чин освящения воды на открытом воздухе. После этого все, кто хотел, трижды погрузились в воду.

Администрация колонии не первый год организует такое мероприятие. И, по словам представителей учреждения, с каждым годом к этой традиции присоединяется все больше заключенных, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...