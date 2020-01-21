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Под Пензой из окна пятого этажа выпали папа с ребенком

21 января в 03:38 230 просмотров

18 января под Пензой произошло страшное и странное происшествие. В селе Засечном 30-летний мужчина со своей несовершеннолетней дочерью выпали из окна квартиры на пятом этаже. Оба были госпитализированы. Они живы, им оказывается медицинская помощь. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

О состоянии девочки рассказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова. По ее словам, малышка находится в общей палате детской клинической больницы имени Филатова. Ее жизни практически ничего не угрожает.

«С ней находится бабушка, на которую сейчас оформляется временная опека. Всем остальным занимаются правоохранительные органы. Дело в том, что мама и папа не разведены, не лишены родительских прав, просто девочка жила все это время с отцом. Сейчас ведутся поиски мамы, думаю, родственники знают, где она», — рассказала Елена Столярова.

В отношении отца возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Сейчас выясняют все обстоятельства происшествия. Следователи должны установить, в каких условиях жила и воспитывалась девочка, сообщает телеканал «Экспресс».


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