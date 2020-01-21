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В Пензе обсудили место журналиста в современном информационном мире (видео)

21 января в 01:25 136 просмотров

В пензенской библиотеке имени Лермонтова 20 января говорили об эволюции региональной прессы. Большую аудиторию в зале собирать не пришлось — разговор провели в онлайн-формате. Причем организатором своеобразного пресс-круиза выступила национальная библиотека Республики Мордовия.

Кроме пензенских, в нем приняли участие библиотекари Калуги и Кирова. Одной из главных тем стало взаимодействие средств массовой информации и библиотек. Также участники онлайн-беседы остановились на сравнительном анализе отечественной и зарубежной журналистики и обсудили место журналиста в современном информационном пространстве.

«Вполне естественно, что журналист должен быть материально и социально в правовом отношении защищен, этим он должен отличаться от блогера, который грамотно раздувает из мухи слона и превращает маленькую ложь в большую неправду», — отметил журналист, прозаик, переводчик Федор Самарин, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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